В Астане осуждены «продавцы» дешевых авто

22 Декабря 2022, 09:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Есильского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан по факту совершения 14 эпизодов мошенничества в сфере купли-продажи автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.

У. и А. выдавали себя за лиц, которые могут помочь в приобретении автомобилей по цене ниже, чем в ломбардах и у частных судебных исполнителей, таким образом, завладев денежными средствами потерпевших в крупном и особо крупном размерах.

«Вина подсудимых подтверждается совокупностью собранных по делу доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей, договорами займов и сделок, скриншотами переписок в мессенджере «Whatsapp», выписками с банка. Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами в отношении У. и А. судом признано наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, не установлены», - говорится в решении суда.

Санкция ст.190 ч.4 п.2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении мошенничества и осуждены: гражданин У. - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы; гражданин А. – к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Также назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с куплей-продажей автомашин сроком на 5 лет.

Гражданские иски 14 потерпевших удовлетворены, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что ущерб причинен в результате уголовного правонарушения подсудимых.

Приговор суда не вступил в законную силу.