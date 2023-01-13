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В Астане организовали бесплатные курсы казахского языка для взрослых

13 Января 2023, 07:18
В Астане организовали бесплатные курсы казахского языка для взрослых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бесплатные курсы казахского языка организовали для взрослых в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы столичного акимата.

«Уважаемые жители города!

Приглашаем на бесплатные курсы казахского языка для взрослого населения города Астаны. Записаться на курсы можно будет с 16 по 31 января текущего года. При записи необходимо указать уровень владения языка (начинающий, продолжающий, углубленный)», - говорится в публикации пресс-службы.

Указывается адрес: район Алматы, улица Рахымжана Кошкарбаева, дом 50. С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.


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