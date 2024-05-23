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    12:07, 23 Май 2024 | GMT +6

    В Астане определились с границами нового района

    В Астане определились с границами нового района
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В акимате Астаны рассказали о планах по развитию города. В частности, об образовании нового района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам первого заместителя акима Астаны Нурлана Нуркенова, в соответствии с поручением Главы государства в прошлом году был разработан генеральный план развития города до 2035 года. В январе он был утвержден постановлением Правительства. В соответствии с генпланом, наиболее густонаселенный и активно развивающийся район «Алматы» предлагается разделить на две части.

    Границы нового района Астаны на карте
    Фото: акимат Астаны

    — Предложено разделить указанный район на две части. Северная часть сохранит свои исторические части и наименование, ее площадь после разделения составит 8 518 гектаров, а южная часть будет новым административным районом общей площадью 6 953 гектара, — заявил Н. Нуркенов на внеочередной сессии столичного маслихата.

    Границы между районами предложено провести следующим образом:

    • начиная от моста «Архар» на восток она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии;
    • далее граница будет направлена на юго-восток вдоль железной дороги до границы города.

    — Если брать показатели генерального плана, к 2035 году численность населения района увеличится с 390 тысяч до 659 тысяч человек. По жилищному фонду ожидаем увеличение в два раза: с 11,7 миллиона квадратных метров до более чем 20 миллионов квадратных метров, — добавил замакима.

    Теги:
    Инфраструктурные проекты Астана Акимат Общество Генплан Астаны
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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