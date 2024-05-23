В Астане определились с границами нового района

В акимате Астаны рассказали о планах по развитию города. В частности, об образовании нового района, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам первого заместителя акима Астаны Нурлана Нуркенова, в соответствии с поручением Главы государства в прошлом году был разработан генеральный план развития города до 2035 года. В январе он был утвержден постановлением Правительства. В соответствии с генпланом, наиболее густонаселенный и активно развивающийся район «Алматы» предлагается разделить на две части.

Фото: акимат Астаны

— Предложено разделить указанный район на две части. Северная часть сохранит свои исторические части и наименование, ее площадь после разделения составит 8 518 гектаров, а южная часть будет новым административным районом общей площадью 6 953 гектара, — заявил Н. Нуркенов на внеочередной сессии столичного маслихата.

Границы между районами предложено провести следующим образом:

начиная от моста «Архар» на восток она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии;

далее граница будет направлена на юго-восток вдоль железной дороги до границы города.