В Астане определились с границами нового района
В акимате Астаны рассказали о планах по развитию города. В частности, об образовании нового района, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам первого заместителя акима Астаны Нурлана Нуркенова, в соответствии с поручением Главы государства в прошлом году был разработан генеральный план развития города до 2035 года. В январе он был утвержден постановлением Правительства. В соответствии с генпланом, наиболее густонаселенный и активно развивающийся район «Алматы» предлагается разделить на две части.
— Предложено разделить указанный район на две части. Северная часть сохранит свои исторические части и наименование, ее площадь после разделения составит 8 518 гектаров, а южная часть будет новым административным районом общей площадью 6 953 гектара, — заявил Н. Нуркенов на внеочередной сессии столичного маслихата.
Границы между районами предложено провести следующим образом:
- начиная от моста «Архар» на восток она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии;
- далее граница будет направлена на юго-восток вдоль железной дороги до границы города.
— Если брать показатели генерального плана, к 2035 году численность населения района увеличится с 390 тысяч до 659 тысяч человек. По жилищному фонду ожидаем увеличение в два раза: с 11,7 миллиона квадратных метров до более чем 20 миллионов квадратных метров, — добавил замакима.