В Астане около 7 тысяч детей с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Центра социального обслуживания «Жансая» Ердаулет Аманбай сообщил об оказываемых центром социальных услугах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель сегодняшней встречи – предложить всем детям с ограниченными возможностями специальные социальные услуги. Поэтому, мы хотим подписать меморандум о взаимодействии со всеми поликлиниками города; основная цель документа – чтобы поликлиники дали рекомендации по всем центрам, которые оказывают такие специальные социальные услуги. Помимо «Жансаи», есть ЦСО «Нурлы журек», ЦСО «Камкор» и неправительственная организация, которая непосредственно оказывает услуги в системе социальной защиты», - сказал Ердаулет Аманбай перед началом круглого стола по вопросам обеспечения государственной гарантированной социальной помощью особых детей.

Спикер перечислил список недугов, при наличии которых в центре обещают оказать бесплатную помощь родителям.

«Мы обслуживаем две категории детей: с психоневрологическими патологиями (аутизм, ЗПР, умственная отсталость) и с нарушением опорно-двигательного аппарата (в основном ДЦП). На сегодняшний день по городу около 7 тысяч детей с инвалидностью, в нашем центре обслуживается 560 детей, на очереди около 30 детей, которые хотят получить у нас услуги. В связи с этим, в марте текущего года мы хотим открыть новое отделение на 80 мест, и надеемся, что таким образом решится вопрос очереди», - отметил руководитель центра.

Он подчеркнул, что в первую очередь центром предлагаются социальные услуги на дому.

«Социальный работник по уходу посещает семью не менее двух раз в неделю и оказывает специальные социальные услуги. Не только детям, полностью семье. Есть такие родители, чьим детям только поставили диагноз, они не знают, что делать и куда обращаться, с кем разговаривать и т.д. Наша служба работает в этом направлении, наша задача заключается в том, чтобы родители поняли и приняли диагноз, и работали дальше над здоровьем своего ребенка. Многие родители не знают о существовании таких центров и посещают платные центры, мы оказываем услуги бесплатно. У нас есть услуги по терапии, посещаем ипподром, дети будут посещать бассейн – сейчас идет конкурс, но в марте-апреле, думаю, мы начнем эти услуги оказывать тоже. У нас есть также арт-терапия, глинотерапия, вокал», - добавил Е. Аманбай.