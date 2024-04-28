В Астане ограничат движение из-за забега

В Астане, 28 апреля, в рамках празднования Дня единства народа Казахстана пройдет один из крупнейших забегов для любителей спорта – «Бірлік жүгірісі». В связи с этим будет введено временное ограничение движения транспорта на некоторых улиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Соревнования организуются Ассамблеей народа Казахстана при поддержке Федерации триатлона города Астаны.

Оргкомитет Федерации триатлона города Астаны информирует жителей и гостей столицы о частичном закрытии движения на некоторых участках дорог в местах проведения соревнований.

В связи с этим, движение на участке в северном направлении улицы Туркестан возле ЭКСПО будет перекрыто с 15:00 27 апреля до 15:00 28 апреля (монтаж/демонтаж стартовой/финишной арки).

Движение в южном направлении вокруг ЭКСПО по улице Туркестан от здания ЭКСПО до улицы Достык, по улице Достык от улицы Туркестан до улицы Акмешит, по улице Акмешит от улицы Достык до улицы Туркестан закрывается с 06:50 до 10:00 28 апреля.