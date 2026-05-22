Десятки тысяч родителей обучат основам информационной безопасности в Казахстане

За четыре месяца текущего года более 26 тысяч детей в Казахстане обратились за поддержкой по телефону доверия, в том числе и по поводу булинга в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кибербуллинг, онлайн-груминг, сексуальное вымогательство и дипфейки с использованием искусственного интеллекта становятся все более серьезными угрозами для детей в цифровой среде. Эти вопросы обсудили участники национальной конференции «Защита детей в цифровой среде: актуальные вызовы и подходы», прошедшей в Астане.

Мероприятие организовано при участии Министерств культуры и информации, внутренних дел, просвещения, ЮНИСЕФ в Казахстане. Конференция прошла в рамках двухлетней программы по защите детей от онлайн-насилия и эксплуатации, реализуемой при поддержке Safe Online.

Участники отметили, что цифровая среда одновременно открывает новые возможности для обучения и общения детей, но также формирует новые риски, включая распространение вредоносного контента, нарушение конфиденциальности и сексуальную эксплуатацию в интернете.

Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов сказал, что особую роль в формировании безопасной цифровой культуры играют родители и система воспитания.

— Реализуется проект «Академия родителей» и онлайн-платформа «Ата-Ана», направленные на повышение родительских компетенций, — сказал он.

Он сообщил, что в рамках программы обучение пройдут десятки тысяч родителей по всей стране.

Фото: newsgeorgia.ge

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева отметила, что в стране уже выстраивается системная инфраструктура защиты детей.

— Во всех регионах созданы управления по защите прав детей при акиматах и отделы в районах. Создан контакт-центр 111, куда ежедневно обращаются дети и взрослые за помощью. Только за четыре месяца текущего года более 26 тысяч детей обратились за поддержкой, — сказала она.

Она добавила, что в стране также развиваются центры психологической поддержки и принимаются комплексные меры по профилактике буллинга и суицидального поведения среди несовершеннолетних.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул необходимость совместных действий государства, бизнеса и общества.

— Каждый ребенок имеет право на безопасную цифровую среду. По мере развития технологий системы защиты детей также должны развиваться и адаптироваться к новым рискам. Это требует совместных усилий государства, международных партнеров, технологической индустрии, родителей и самих молодых людей, — отметил он.

Отдельное внимание было уделено рискам, связанным с искусственным интеллектом, включая создание сексуализированных дипфейков с изображением детей и подростков.

Координатор программ ЮНИСЕФ по защите детства Азамат Жаманчинов подчеркнул необходимость комплексного подхода к защите детей.

— Это работа с педагогами, чтобы они могли своевременно выявлять риски и оказывать помощь. Это взаимодействие с правоохранительными органами, включая работу с цифровыми доказательствами. Это также работа с родителями и специалистами, которые ежедневно соприкасаются с детьми, — сказал он.

Фото: pexels

Он подчеркнул, что важной задачей является формирование цифровой культуры и повышение осведомленности родителей и детей о безопасном поведении в интернете.

Также в ходе обсуждений участники сослались на данные исследования UNICEF Kids Online, согласно которым значительная часть детей начинает пользоваться интернетом уже в раннем возрасте, что требует усиления мер цифровой безопасности.

Отдельно была отмечена необходимость совершенствования законодательства и развития межведомственного взаимодействия. В этой связи упоминалась практика международного сотрудничества, включая рекомендации WeProtect Global Alliance по укреплению национальных систем реагирования на онлайн-эксплуатацию детей.

По итогам конференции участники выработали рекомендации по усилению профилактики онлайн-насилия, развитию системы раннего выявления рисков и повышению цифровой грамотности родителей, детей и специалистов.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало чек-лист по детской безопасности в интернете.