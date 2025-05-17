В Астане неудачный пранк обернулся арестом для блогеров

Также был обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором.

В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию.

- Подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям. Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток, - сообщили в полиции.

Недавно в социальных сетях разгорелся скандал вокруг блогера Дариги Нуркеевой (Daricorn). Жительница Алматы заявила, что Нуркеева без разрешения сняла на видео её сына. По словам женщины, из-за уничижительного содержания ролика мальчик подвергся травле. Позже уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева высказалась по поводу видео блогера Daricorn.