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    20:10, 16 Май 2025 | GMT +5

    В Астане неудачный пранк обернулся арестом для блогеров

    Сотрудниками полиции в социальных сетях было выявлено видео, на котором блогер совместно с двумя приятелями занесли в лифт многоквартирного жилого дома имитацию трупа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    пранк в лифте
    Фото: Polisia.kz.

    Также был обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором.

    В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию.

     - Подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям. Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток, - сообщили в полиции.

    Недавно в социальных сетях разгорелся скандал вокруг блогера Дариги Нуркеевой (Daricorn). Жительница Алматы заявила, что Нуркеева без разрешения сняла на видео её сына. По словам женщины, из-за уничижительного содержания ролика мальчик подвергся травле. Позже уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева высказалась по поводу видео блогера Daricorn.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Астана Блогеры
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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