В Астане наградили победителей конкурса писателей-поэтов

В Астане награждены победители республиканского конкурса поэтов-писателей «Байрағы биік байтағым», сообщает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, председатель городского маслихата Ерлан Каналимов, а также поэты, писатели и жители столицы.

- 12 лет подряд традиционно в рамках ежегодного празднования Дня столицы это мероприятие проводил наш поэт, переводчик, журналист Несипбек Айтулы. Мы решили продолжить добрые традиции и в этом году. В этой связи продолжает дело обладатель международной литературной премии «Алаш» Даулеткерей Капулы. Сегодня мы стали свидетелями духовного вечера. С Днем столицы! - сказал заместитель акима Астаны Есет Байкен.

Фото: акимат Астаны

В мушайре приняли участие поэты, написавшие стихи, толғау, баллады, поэмы, посвященные Дню столицы и 800-летию Улуса Джучи. А возраст писателей не ограничен.

- Сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. Казахская поэтическая гонка - это уникальная часть искусства, отражающая наши национальные традиции. Жыр жарыс – это мир, который издавна присутствует в нашей природе, повседневной жизни казахского народа. Так что это желание сердца. Он живет с нашим народом. Искусство – душа нации. Так что пусть ряды любителей искусства растут из года в год! Желаю всем, кто работает в сфере искусства, успехов в работе на благо нашей Родины! - сказал председатель городского маслихата Ерлан Каналимов.

Фото: акимат Астаны

По условиям, произведение, участвующее в конкурсе, не должно нигде публиковаться, участвовать ни в каких литературных конкурсах и выходить в печать.

Жюри оценивало поступившие произведения по таким критериям, как художественный уровень, знание истории и т.д.

Фото: акимат Астаны

Общий призовой фонд конкурса – 12 млн тенге. В качестве главного приза присуждалось 3 млн тенге, за 1 – е место – 2 млн тенге, за 2 – е место – 1 млн тенге, за 3 – е место – 600 тысяч тенге. Также участников наградили 7 специальными призами по 300 тысяч тенге.