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В Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым

30 Декабря 2022, 10:34
В Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым, передает МИА «Казинформ».

17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев.

Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование еще продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщали ранее в пресс-службе суда.


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