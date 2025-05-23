В Астане начали давать казахские названия новым жилым домам

— В последние 2 года мы провели встречи с крупными строительными компаниями по поводу названий жилых домов в городе. Ранее около 60-70% жилых домов имели различные иностранные названия. В результате использования потенциала руководства и многократных встреч крупные строительные компании дают 60-70% своих домов, некоторые 80% традиционные названия, — сказал С. Есиркеп.

Спикер также сообщил, что начали часто проводиться встречи с родителями детей, которые идут в школу и в детсады. Если в 2021-2022 учебных годах в казахских классах обучалось 52% детей, то в последний учебный год этот показатель вырос до 65%. В этом году в подведомственных городскому отделу образования государственных детских садах все вновь поступившие дети приняты в казахские группы. Планируется продолжать эту работу и в дальнейшем.