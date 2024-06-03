В Астане на врачей скорой помощи напали с ножом

Дебошир напал с ножом на фельдшеров, прибывших на вызов жительницы Астаны, пострадавшей от рук нетрезвого мужчины, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, позвонила скорой помощи. Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медицинские работники вызвали 102, — рассказали в ДП Астаны.

Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района «Алматы». Нож стражи порядка изъяли.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено администативное производство. Он водворен в комнату временного задержания.