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    22:10, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане на врачей скорой помощи напали с ножом

    Семейный дебошир напал с ножом на фельдшеров
    Фото: кадр из видео police__astana

    Дебошир напал с ножом на фельдшеров, прибывших на вызов жительницы Астаны, пострадавшей от рук нетрезвого мужчины, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

    История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, позвонила скорой помощи. Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медицинские работники вызвали 102, — рассказали в ДП Астаны.

    Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района «Алматы». Нож стражи порядка изъяли.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено администативное производство. Он водворен в комнату временного задержания.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Полиция Астана Видео Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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