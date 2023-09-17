В Астане на месяц перекрыли мост по Улы Дала

Городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры перекрыло движение на проспекте Улы Дала до 15 октября, передает МИА «Казинформ».

«По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны для обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем о проведении работ по ремонту основания деформационного шва на мосту по проспекту Улы Дала. В связи с этим с 16 сентября по 15 октября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по мосту. При этом движение по одной из сторон моста будет организовано в обоих направлениях», – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что ремонт будет произведен силами подрядной организациии в рамках гарантийных обязательств.

Жителей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторовых ситуаций.