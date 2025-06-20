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    11:45, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане мужчина убил сожительницу и выбросился с 25-го этажа

    В Астане в одном из жилых комплексов мужчина, по предварительным данным, нанес своей сожительнице смертельные ножевые ранения, а затем спрыгнул с 25-го этажа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

    Как сообщили в департаменте полиции города, мужчина выжил, в результате падения он получил тяжёлые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

    - По предварительным данным, между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Астаны.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению.

    Теги:
    Регионы Астана Суицид Происшествия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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