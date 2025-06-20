В Астане мужчина убил сожительницу и выбросился с 25-го этажа

Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

Как сообщили в департаменте полиции города, мужчина выжил, в результате падения он получил тяжёлые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

- По предварительным данным, между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Астаны.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению.