В Астане мужчина обокрал соседку по съемной квартире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента украл у соседки по квартире золотые украшения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

Сотрудниками полиции района Есиль при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 33-летний житель города Шымкент, причастный к квартирной краже.

В столице мужчина арендовал комнату в 3-х комнатной квартире, где в соседней комнате проживала женщина.

Улучив момент, когда соседки ушла, он обыскал комнату и со шкафа тайно вынес золотые изделия. Похищенные кольцо, цепь и серьги сдал в ломбард, выручив за них 400 тысяч тенге.

В настоящее время мужчина дал признательные показания, проводится досудебное расследование по статье «Кража». Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции Астаны убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.