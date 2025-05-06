В Астане может измениться тариф на электроэнергию

Компания «КСМ-Энергия» с 2014 года действует как самостоятельный субъект и обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в нужном объёме и надлежащего качества. Сегодня тариф на передаваемую электроэнергию составляет 2,85 тенге за кВт/ч, но в заявке предлагается утвердить новый уровень — 4,48 тенге за кВт/ч.

— Основными факторами повышения уровня тарифа на передачу и распределение энергии являются увеличение затрат на амортизацию, рост затрат на возмещение нормативных потерь. Ежегодные затраты с учётом роста тарифа составляют 51,5 млн тенге. В действующей тарифной смете затраты предусмотрены в размере 15,3 млн тенге. Изменения также касаются среднемесячной заработной платы работников в соответствии с правилами соблюдения тарифов, — сообщил директор ТОО «КСМ-Энергия» Нурсултан Тлендиев.

По его словам, в структуре проекта тарифной сметы основную долю в составе услуги по передаче электроэнергии занимают производственные затраты — 86,7%. Из них расходы на оплату труда составляют 39,6%, на ремонтные работы — 14,6%, на материалы — 6,9%, амортизационные отчисления — 2,9%. Также учтены затраты на связь и аренду помещений.

Вопросы к заявке будут рассматриваться от 30 до 90 дней. Представители департамента пообещали, что все предложения и замечания будут учтены, а решение будет принято на основании объективной оценки финансовой обоснованности.

Ранее мы писали, что тариф на водоотведение и канализацию может измениться в Астане.