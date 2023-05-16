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В Астане многодетного отца лишили родительских прав из-за жестокости

Редактор:  
Артем Волков
16 Мая 2023, 09:41
В Астане многодетного отца лишили родительских прав из-за жестокости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд лишил отца четырех детей родительских прав из-за жестокого обращения к своим детям, передает МИА «Казинформ».

По данным суда, в период совместного проживания ответчиком в отношении детей и истца применялось физическое и психологическое насилие, унижение и оскорбления, в связи с чем истец вынуждена была неоднократно обращаться в полицию с заявлением. Ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Постоянное агрессивное поведение с рукоприкладством в отношении старших детей отразилось на их психоэмоциональном состоянии (боязнь, неуверенность в себе, суицидальные мысли, подавленное состояние и другие)», - говорится в сообщении суда.

Кроме того, жестокое обращение с детьми нашло в суде полное подтверждение заключением психолога и судебно-медицинской экспертизы, пояснениями в судебном заседании детей, свидетелей и другими материалами дела.

«В соответствии со статьей 75 частью 4 Кодекса родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на половую неприкосновенность.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме», - отметили в Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Астаны.

Суд лишил ответчика родительских прав, взыскав на их содержание алименты в размере ½ части со всех видов заработка.

Решение вступило в законную силу.


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