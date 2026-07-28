Более 20 тысяч водителей с непристегнутыми ремнями зафиксировали камеры в Астане

Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Астаны Нурлан Уваев, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, в столице поэтапно внедряются новые виды автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

— На сегодняшний день за управление автотранспортными средствами с непристегнутыми ремнями безопасности зафиксировано более 20 тысяч фактов. За использование телефонов при управлении транспортными средствами зафиксировано более 2,5 тысячи фактов. За непредоставление преимущества пешеходам зафиксировано 127 фактов, — сказал Нурлан Уваев.

Он подчеркнул, что речь идет не о расширении штрафных санкций, а о контроле соблюдения действующих правил.

— Их главная задача — профилактика дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины среди участников дорожного движения, — отметил он.

Ранее сообщалось, что восемь автомобилей свадебного кортежа отправили на штрафстоянку в области Улытау.