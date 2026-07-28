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    Более 20 тысяч водителей с непристегнутыми ремнями зафиксировали камеры в Астане

    Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Астаны Нурлан Уваев, передает корреспондент Kazinform.

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    Фото: Freepik

    По его словам, в столице поэтапно внедряются новые виды автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

    — На сегодняшний день за управление автотранспортными средствами с непристегнутыми ремнями безопасности зафиксировано более 20 тысяч фактов. За использование телефонов при управлении транспортными средствами зафиксировано более 2,5 тысячи фактов. За непредоставление преимущества пешеходам зафиксировано 127 фактов, — сказал Нурлан Уваев.

    Он подчеркнул, что речь идет не о расширении штрафных санкций, а о контроле соблюдения действующих правил.

    — Их главная задача — профилактика дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины среди участников дорожного движения, — отметил он.

    Ранее сообщалось, что восемь автомобилей свадебного кортежа отправили на штрафстоянку в области Улытау.

    Полиция Штрафы ПДД
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
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