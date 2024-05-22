В Астане изменится движение по улице Сыганак

В Астане временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

Согласно плану работ по строительству LRT, по согласованию с департаментом полиции города Астана, временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак: