РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 22 Май 2024 | GMT +6

    В Астане изменится движение по улице Сыганак

    улица Сыганак, Астана
    Фото: 2GIS

    В Астане временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    Согласно плану работ по строительству LRT, по согласованию с департаментом полиции города Астана, временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак: 

    • с 22 мая по 20 июня на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Казак радиосы частичное ограничение движения по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. При этом обратное направление в сторону проспекта Кабанбай батыр будет открытым; 

    • с 24 мая по 20 июня на участке от улицы Туркестан до транспортной развязки проспекта  Мангилик Ел частичное ограничение путем сужения полос движения. 


    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!