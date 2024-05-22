15:43, 22 Май 2024 | GMT +6
В Астане изменится движение по улице Сыганак
В Астане временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
Согласно плану работ по строительству LRT, по согласованию с департаментом полиции города Астана, временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак:
- с 22 мая по 20 июня на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Казак радиосы частичное ограничение движения по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. При этом обратное направление в сторону проспекта Кабанбай батыр будет открытым;
- с 24 мая по 20 июня на участке от улицы Туркестан до транспортной развязки проспекта Мангилик Ел частичное ограничение путем сужения полос движения.