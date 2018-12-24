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В Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги

24 Декабря 2018 21:30 172
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В Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги, сообщает Комитет по ЧС МВД РК со ссылкой на «Казахавтодор». 

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Движение на дорогах закрыто в Астане и пяти областях

Астана

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты» (16-206 км, Астана-граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

24 декабря с 20-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на автодорогах по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.

Акмолинская область

24 декабря с 20-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на автодрогах республиканского и областного значения по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.

Восточно-Казахстанская область

24 декабря с 19-00  в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (667-587 км, село Бескарагай-граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кызыл-Орда - Павлодар» (1066-1135  км, поселок Молодежный - граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

Павлодарская область

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область

24 декабря  с 17-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на автодорогах республиканского и областного значения по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.

 

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Павлодарская область, Астана, Северо-Казахстанская область, Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область,
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