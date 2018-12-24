В Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги, сообщает Комитет по ЧС МВД РК со ссылкой на «Казахавтодор».

Астана

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты» (16-206 км, Астана-граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

24 декабря с 20-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на автодорогах по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.

Акмолинская область

24 декабря с 20-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на автодрогах республиканского и областного значения по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.

Восточно-Казахстанская область

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (667-587 км, село Бескарагай-граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кызыл-Орда - Павлодар» (1066-1135 км, поселок Молодежный - граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

Павлодарская область

24 декабря с 19-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область

24 декабря с 17-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на автодорогах республиканского и областного значения по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.