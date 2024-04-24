В Астане и 14 областях РК объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 14 регионах республики, передает агентство Kazinform.

24 апреля в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Астане — ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге области Жетысу ожидается ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

24 апреля утром и днем в центре, на севере Кызылординской области ожидается гроза.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, град, шквал.

Ночью на северо-западе, днем на большей части Актюбинской области, на севере, юге, востоке Атырауской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере Мангистауской области ожидается гроза.

Утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области, на западе, юге, в центре области Улытау ожидается гроза.

24 апреля на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

25 апреля днем на севере, в горных районах Жамбылской области, 26 апреля ночью в горных районах области, днем на западе, севере, в горных районах области ожидается сильный дождь. 24-26 апреля на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. 24 апреля днем на северо-востоке области пыльная буря.

24 апреля на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал.