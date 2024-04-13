В Астане и 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие сутки в Астане и еще в 10 областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Костанайской области в связи с прогнозом осадков в виде дождя в период с 13 по 17 апреля 2024 года, а также добеганием талого стока с балок и полей выше по течению, сохраняется угроза повышения уровней воды на реках севера и северо-востока области

В северной половине области ожидается дождь, гроза. На севере области туман. Ветер юго-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки. При этом, сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. г. Кокшетау: 13 апреля ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На гидрологическом посту р. Есиль — г. Державинск, отмечается повышение уровня воды (за 4 часа на 1 см). По состоянию на 12 ч. уровень воды — 837 см (критическая отметка — 850 см), состояние водного объекта — на гидропосту нет ледовых явлений (чисто). Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с боковых притоков и среднего течения реки Есиль. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выхода воды на пойму.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках рек.

На западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение о лавинной опасности объявлено в Алматинской области.

В период 13 — 16 апреля 2024 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В связи с прогнозом сильных осадков в период 12–13 апреля 2024 года в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В районе Алакольских озер ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Днем на севере, востоке, центре Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Уральск ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем дождь, на юге, западе области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области временами порывы 23 м/с. В г. Петропавловск днем ожидается дождь. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

На гидрологическом посту р. Есиль — г. Петропавловск отмечается повышение уровня воды (за сутки на 144 см). Уровень воды по состоянию на 12.04.2024 г. на 8:00 ч. составил 1038 см (опасный уровень — 1130* см (подмыв железно-дорожной насыпи), 1200** см (перелив защитной насыпи подгорной части города), 1220***см (перелив автодорожной насыпи).

На гидрологическом посту р. Есиль — с. Долматово отмечается повышение уровня воды (за сутки на 135 см). Уровень воды по состоянию на 12.04.2024 г. на 8:00 ч. составил 1024 см (опасный уровень — 1450 см).

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

В Астане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В г. Актобе ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 16 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, на юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Шымкент в конце дня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), туман, днем дождь. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар утром и днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.