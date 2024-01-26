В Астане гвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку

Военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии нашли маленькую девочку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

24 января войсковой наряд в составе начальника – рядового Буняда Музаффарова и патрульного рядового Жүрсина Ерликулы в ходе несения патрульно-постовой службы в столичном районе Нура заметили пятилетнюю девочку без сопровождения взрослых. Как оказалось, она отошла от родителей и потерялась.

– Мы сразу же доложили о найденной нами девочке дежурному по войсковым нарядам. Через 15 минут мама девочки уже находилась возле нас. Затем мы передали ей ребенка, – рассказал Буняд Музаффаров.

Родительница малышки поблагодарила военнослужащих и выразила огромную благодарность войсковому наряду, а также командованию воинской части.