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    21:20, 25 Январь 2024 | GMT +6

    В Астане гвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку

    В Астане гвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку
    Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

    Военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии нашли маленькую девочку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    24 января войсковой наряд в составе начальника – рядового Буняда Музаффарова и патрульного рядового Жүрсина Ерликулы в ходе несения патрульно-постовой службы в столичном районе Нура заметили пятилетнюю девочку без сопровождения взрослых. Как оказалось, она отошла от родителей и потерялась.

    – Мы сразу же доложили о найденной нами девочке дежурному по войсковым нарядам. Через 15 минут мама девочки уже находилась возле нас. Затем мы передали ей ребенка, – рассказал Буняд Музаффаров.

    Родительница малышки поблагодарила военнослужащих и выразила огромную благодарность войсковому наряду, а также командованию воинской части.

    Теги:
    Пропавшие Нацгвардия Дети Астана Розыск Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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