В Астане гвардейцы прошли торжественным шествием в честь Дня госсимволов
В Астане прошло торжественное шествие Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии МВД РК, приуроченное ко Дню государственных символов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
Мероприятие было организовано по инициативе войск правопорядка при поддержке акимата Сарыаркинского района столицы.
Оно стало ярким и патриотичным акцентом в череде праздничных событий, направленных на воспитание уважения к государственным символам страны — Флагу, Гербу и Гимну.
Образцово-показательный оркестр Нацгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и стал настоящим украшением. Жители и гости города с воодушевлением встречали военных музыкантов, многие не скрывая эмоций, с гордостью подпевали знакомым мелодиям на набережной реки Есиль.
— День государственных символов — это напоминание каждому из нас о важности патриотизма, уважения к истории и культуре нашей страны. Такие мероприятия помогают передать это чувство новым поколениям, — отметил начальник Военно-оркестрового центра Национальной гвардии Олжас Кудайкулов.
Во время праздничного шествия военнослужащие роты Почетного караула пронесли Флаг нашей страны, а на уличной сцене в исполнении музыкантов-гвардейцев прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан.
Торжественное шествие украсило городскую вечернюю атмосферу, а также напомнило каждому гражданину о значении государственных символов как олицетворение национального единства и Независимости.
Стоит отметить, что 4 июня состоится большой концерт в исполнении Образцово-показательного оркестра и Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, приуроченный ко Дню государственных символов.