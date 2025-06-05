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    18:41, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане гвардейцы прошли торжественным шествием в честь Дня госсимволов

    В Астане прошло торжественное шествие Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии МВД РК, приуроченное ко Дню государственных символов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform. 

    Гвардейцы, флаг
    Фото: Нацгвардия РК

    Мероприятие было организовано по инициативе войск правопорядка при поддержке акимата Сарыаркинского района столицы.

    Оно стало ярким и патриотичным акцентом в череде праздничных событий, направленных на воспитание уважения к государственным символам страны — Флагу, Гербу и Гимну.

    Гвардейцы прошли торжественным шествием в честь Дня госсимволов
    Фото: Нацгвардия РК

    Образцово-показательный оркестр Нацгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и стал настоящим украшением. Жители и гости города с воодушевлением встречали военных музыкантов, многие не скрывая эмоций, с гордостью подпевали знакомым мелодиям на набережной реки Есиль.

    — День государственных символов — это напоминание каждому из нас о важности патриотизма, уважения к истории и культуре нашей страны. Такие мероприятия помогают передать это чувство новым поколениям, — отметил начальник Военно-оркестрового центра Национальной гвардии Олжас Кудайкулов.

    Во время праздничного шествия военнослужащие роты Почетного караула пронесли Флаг нашей страны, а на уличной сцене в исполнении музыкантов-гвардейцев прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан.

    Торжественное шествие украсило городскую вечернюю атмосферу, а также напомнило каждому гражданину о значении государственных символов как олицетворение национального единства и Независимости.

    Стоит отметить, что 4 июня состоится большой концерт в исполнении Образцово-показательного оркестра и Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, приуроченный ко Дню государственных символов.

    Теги:
    Нацгвардия Госсимволы РК Астана День госсимволов РК Патриотизм
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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