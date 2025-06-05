В Астане гвардейцы прошли торжественным шествием в честь Дня госсимволов

Мероприятие было организовано по инициативе войск правопорядка при поддержке акимата Сарыаркинского района столицы.

Оно стало ярким и патриотичным акцентом в череде праздничных событий, направленных на воспитание уважения к государственным символам страны — Флагу, Гербу и Гимну.

Фото: Нацгвардия РК

Образцово-показательный оркестр Нацгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и стал настоящим украшением. Жители и гости города с воодушевлением встречали военных музыкантов, многие не скрывая эмоций, с гордостью подпевали знакомым мелодиям на набережной реки Есиль.

— День государственных символов — это напоминание каждому из нас о важности патриотизма, уважения к истории и культуре нашей страны. Такие мероприятия помогают передать это чувство новым поколениям, — отметил начальник Военно-оркестрового центра Национальной гвардии Олжас Кудайкулов.

Во время праздничного шествия военнослужащие роты Почетного караула пронесли Флаг нашей страны, а на уличной сцене в исполнении музыкантов-гвардейцев прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан.

Торжественное шествие украсило городскую вечернюю атмосферу, а также напомнило каждому гражданину о значении государственных символов как олицетворение национального единства и Независимости.

Стоит отметить, что 4 июня состоится большой концерт в исполнении Образцово-показательного оркестра и Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, приуроченный ко Дню государственных символов.