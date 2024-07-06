В Астане Горбатый мост наполовину закроют на ремонт

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по реконструкции путепровода по шоссе Алаш («Горбатый мост»), передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением работ с 7 июля по 1 сентября будет частично перекрыт следующий участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

Осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.