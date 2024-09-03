В Астане экс-директора хлебных баз осудили на 8,5 лет: Антикор опубликовал подробности

За хищение и порчу резервного госзапаса зерна экс-директора представительств ТОО «Астық қоймалары» приговорили к 8 годам заключения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Ранее сообщалось, что межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО «Астық қоймалары» «Хлебная база № 2» и «Хлебная база № 5» Жусупова М.Е.

— Он признан виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей его порчу в размере 996 тонн на сумму свыше 118 млн тенге, — говорится в сообщении пресс-службы. — Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества.

Одновременно с этим осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.