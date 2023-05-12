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В Астане демонтируют наружную рекламу за несоответствие дизайн-коду

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Мая 2023, 13:39
В Астане демонтируют наружную рекламу за несоответствие дизайн-коду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Это делается для того, чтобы устранить в городе визуальный шум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Многие предприниматели обклеивают витрины различными баннерами и наклейками. Яркие вывески и рекламные баннера создают хаос и нарушают визуальный облик города.

«Работы по демонтажу начали, чтобы привести наружную рекламу в порядок и создать единую и привлекательную городскую среду, а также устранить визуальный шум», - дополнили в пресс-службе акимата.

Ранее сообщалось, что дизайн-код усовершенствует архитектурный стиль Астаны.


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