В Астане автомобиль въехал в остановку – есть пострадавшие

В столице утром произошло ДТП – автомобиль въехал в стоявших на остановке людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео ДТП опубликовано в ряде пабликов в социальных сетях. Как сообщили в департаменте полиции Астаны, есть пострадавшие.

- В 8:31 водитель автомашины Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенева, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю марки Mazda, который следовал в попутном направлении. Не справившись с рулевым управлением, водитель автомашины Mazda допустил наезд на остановочный комплекс, - говорится в официальном сообщении департамента.

В результате ДТП пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.