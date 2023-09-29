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    12:00, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане автомобиль въехал в остановку – есть пострадавшие

    ДТП
    Фото: кадр из видео

    В столице утром произошло ДТП – автомобиль въехал в стоявших на остановке людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео ДТП опубликовано в ряде пабликов в социальных сетях. Как сообщили в департаменте полиции Астаны, есть пострадавшие.

    - В 8:31  водитель автомашины Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенева, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю марки Mazda, который следовал в попутном направлении. Не справившись с рулевым управлением, водитель автомашины Mazda допустил наезд на остановочный комплекс, - говорится в официальном сообщении департамента.

    В результате ДТП пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.

    Теги:
    МВД РК ДТП Астана Видео
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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