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    15:44, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    В Астане адвокат, защищая клиента сама угодила за решетку

    суд
    Фото: pixabay.com

    В столице осудили адвоката за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

    — В Астане адвокат, представляя интересы своих подзащитных с целью извлечения выгоды, путем неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере завладела денежными средствами граждан на общую сумму 164,9 млн тенге, — говорится в сообщении.

    Подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были ее гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений.

    Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    — Предмет взятки как незаконно приобретенное имущество взыскан в доход государства. Приговор вступил в законную силу, — отметили в надзорном органе.

    Теги:
    Суды Взятка Астана Прокуратура Общество
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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