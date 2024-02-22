В Астане адвокат, защищая клиента сама угодила за решетку

В столице осудили адвоката за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

— В Астане адвокат, представляя интересы своих подзащитных с целью извлечения выгоды, путем неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере завладела денежными средствами граждан на общую сумму 164,9 млн тенге, — говорится в сообщении.

Подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были ее гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений.

Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.