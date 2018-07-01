В Астане 25 июля ожидается гроза и град
24 Июля 2018 16:36 183
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области 25 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШторм ожидается на севере Казахстана 24 июля Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области
25 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, северный и северо-западный ветер до 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.
В г. Астана 25 июля ожидается гроза, град. Вероятность шторма 70-75%.
25-27 июля в Кызылординской области местами сохраняется северо-восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря. Вероятность шторма 95-100 %.
Ключевые слова: Кызылординская область, Погода, Астана, Акмолинская область,
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