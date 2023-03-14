В Астане 10 человек осудили за выписку фиктивных счетов-фактур

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении 10 лиц по факту организации выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

Обвиняемые с 2015 по 2018 годы через подконтрольные предприятия выписали счета-фактуры на сумму 2 млрд 440 млн тенге без фактического выполнения работ. Кроме этого, они способствовали уклонению от уплаты налогов контрагентами.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, результатами НСД, заключением судебно-экономической экспертизы, заключениями специалистов ДГД и другими материалами дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признано наличие у подсудимых на иждивении малолетних детей, за исключением четырех подсудимых.

Обстоятельств отягчающих ответственность и наказание не установлено.

Организатор престпной группы осуждена на 8 лет лишения свободы. Остальные участники ОПГ осуждены к 6 годам лишения свободы.

Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.

Конфискация имущества применена в отношении имущества, добытого преступным путем, 2 автомобиля конфискованы в доход государства. Гражданский иск по делу оставлен без рассмотрения. Приговор не вступил в законную силу.