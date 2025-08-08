РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:41, 08 Август 2025 | GMT +5

    В Астане 10 августа перекроют несколько улиц

    В воскресенье 10 августа в связи с проведением ежегодного забега-фестиваля Jüregımnıñ Jenımpazy будет временно перекрыт ряд улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    В Астане перекроют несколько улиц на время проведения забега «Бірлік жүгірісі 2025»
    Фото: freepik

    По сообщению организаторов забега:

    • с 7:00 до 8:05 ожидается частичное перекрытие одной полосы по ул. Туркестан в направлении до здания Abu Dhabi Plaza.
    • с 7:00 до 7:40 будет перекрыт проспект Улы-Дала.
    • с 7:10 до 9:15 перекроют одну полосу по ул. Акмешит до площадки Экспо.

    — Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут. Просим отнестись с пониманием, — говорится в официальном сообщении.

                                                                                                                                     

    Теги:
    Астана Перекрытие улиц
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают