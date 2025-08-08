15:41, 08 Август 2025 | GMT +5
В Астане 10 августа перекроют несколько улиц
В воскресенье 10 августа в связи с проведением ежегодного забега-фестиваля Jüregımnıñ Jenımpazy будет временно перекрыт ряд улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению организаторов забега:
- с 7:00 до 8:05 ожидается частичное перекрытие одной полосы по ул. Туркестан в направлении до здания Abu Dhabi Plaza.
- с 7:00 до 7:40 будет перекрыт проспект Улы-Дала.
- с 7:10 до 9:15 перекроют одну полосу по ул. Акмешит до площадки Экспо.
— Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут. Просим отнестись с пониманием, — говорится в официальном сообщении.