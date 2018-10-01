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В Астанагенплан рассказали о сносе дачных участков
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 10 лет в столице сократилось количество дачных участков в 2,7 раз, передает Елорда инфо.
В городе Астана насчитывается 108 садовых обществ. Общее количество садовых участков - 14166. На 1998 год на территории Астаны было 38544 садовых участков. В период с 1998 по 2018 год освобождено 24378 участков.
«Внутри города везде будут сноситься дачи. Вдоль Кабанбай батыра с левой стороны - большой дачный массив. Он весь у нас в будущем под застройку уйдет. Потом дальше вдоль Кабанбай батыра, не доезжая Назарбаев университета, с правой стороны есть дачные массивы. Тоже инвесторы работают, занимаются сносом и выкупом земель. Дальше в районе спортивных объектов снос ожидается. В районе за Хан Шатыром тоже будет снос, то есть по всем дачам, расположенным внутри городской структуры, они будут все снесены. Снос будет осуществляться за счет инвесторов», - сообщил главный архитектор ТОО «НИПИ «Астанагенплан» Арсений Пирожков.
«В зависимости от финансирования, когда деньги будут у инвесторов, тогда и будет снос. Мы же не можем перепрыгнуть рыночные отношения», - пояснил архитектор.
План застройки можно увидеть на сайте genplan.saulet.astana.kz, где красным обозначены не только дачные участки, но и другие объекты, который уйдут под снос, а синим показаны будущие здания: многоквартирные жилые комплексы, школы, детские сады и так далее.
Ранее сообщалось, что 114 дачных участков изымут для реконструкции русла реки Есиль.
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