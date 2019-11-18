В «Астана Су Арнасы» намерены призвать к ответу подрядчиков после аварии на водопроводе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ГКП Астана Су Арнасы объяснили причину произошедшей вчера аварии на водопроводе, в результате которой значительная часть столицы осталась без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная причина аварии - это климатические условия. В городе Нур-Султан в связи с изменением температуры идут подвижки грунтов. В результате этого на водоотводе диаметром 900 мм (толщина металла - 4 мм) на месте соединения произошел разрыв сварочного шва», - пояснил начальник отдела технического развития ГКП «Астана Су Арнасы» Ержан Шарипов.

По его словам, сообщение об аварии поступило рано утром на диспетчерский пульт в 5.20, после чего в 6 часов утра уже бригада была на месте для локализации аварии.

«Примерно в 10.30 вода была остановлена, то есть было перекрыто водоснабжение, под отключение попали порядка 33 жилых домов. Сразу же бригада ремонтно-строительного управления приступила к устранению аварии в данной камере. Подвоз воды был организован тремя единицами техники. Было совершено порядка 13-14 рейсов водовозами, что составляет 55 тыс литров воды. Около 14 часов уже начали запускать линию. То есть авария уже была устранена, но далее образовалась еще одна проблема на одном из швов, который надо было усиливать, то есть проваривать. После этого было опять произведено отключение. После опорожнения была произведена ревизия задвижки. В 22.00 запустили основную линию, без воды оставалось еще два жилых комплекса «Санрайс» и «Зеленый квартал», через два часа авария была полностью ликвидирована. В 24.00 водоснабжение было полностью восстановлено», - уточнил Ержан Шарипов.

Согласно озвученным данным, данный водопровод был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года. На баланс ГПК «Астана Су Арнасы» был передан в сентябре 2019 года.

«Но есть гарантийные обязательства у подрядной организации, это ТОО «Казгерстрой». Заказчиками данного участка водопровода в составе строительства дорог является ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры». В составе этого проекта были построены эти сети. Мы сразу не стали разбираться где, что, так как большое количество домов осталось без воды, то есть мы сразу же приступили к ликвидации аварии. Сейчас будем готовить материалы, после этого данным подрядчикам будем выставлять претензии. Все водопроводы, которые подлежат гарантии, обследуются, и выдаются заключения о том, где есть угроза аварии, где есть на данный момент аварии, это все анализируется и в конечном итоге будут выведены результаты», - добавил Ержан Шарипов.

Он также прокомментировал жалобы жильцов этих домов в соцсетях по вопросу организации подвоза воды.

«Эта авария совпала с выходным днем, как раз все находились дома, поэтому образовалась очередь за водой, а количества этой воды было достаточно, чтобы люди могли на три-четыре часа набрать воды и иметь запас до восстановления центрального водоснабжения. У нас было задействовано три водовоза, каждый водовоз в среднем сделал по пять рейсов», - резюмировал Ержан Шарипов.

Напомним, в воскресенье в Нур-Султане на пересечении улиц Туран - Сыганак произошел порыв на водопроводе.