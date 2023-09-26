Открыт прием заявок для отбора кандидатов в Международную оперную академию «Астана Опера»

Претендентов из разных стран мира ожидают три конкурсных тура, один из которых уже прошел, по итогам жюри выберет 10 молодых талантливых вокалистов, сообщил педагог-репетитор «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков на брифинге в Службе Центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

На базе театра «Астана Опера» работает Международная оперная академия «Астана Опера», в прошлом юбилейном сезоне театр выпустил первых учеников.

- В этом году Международная оперная академия «Астана Опера» принимает заявки для отбора кандидатов на участие в уникальном творческом проекте. Претендентов из разных стран мира ожидают три конкурсных тура, один из которых уже прошел, по итогам жюри выберет 10 молодых талантливых вокалистов. Они в течение года будут повышать свое мастерство у лучших иностранных и казахстанских тренеров в стенах главного театра страны, - рассказал Рустем Сейтбеков.

Первому выпуску солистов академии довелось работать с такими мастерами сцены, как Анна Ванди, Алла Симонишвили, Анатолий Гусев, Дмитрий Вдовин, Барсег Туманян, Франческо Медда, Фернандо Кордейро Опа, Марина Мещерякова, отечественными оперными звездами.

- Многие ребята со всего мира, нынешние студенты вузов Франции, Италии, Германии хотят приехать, потому что академия «Астана Опера» дает большую возможность. В карьере артиста большого театра очень сложно попасть на большую сцену. В нашем театре эту возможность предоставляют. По меркам оперной сцены голос появляется ближе к 30 годам и обучение в академии становится уверенным шагом для перехода с маленьких партий к большим, - добавил дирижер «Астана Опера» Элмар Бурибаев.

Напомним, что театральный сезон «Астана Опера» открыл шедевр национальной классики – опера «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди. Уже 15 сентября балетная труппа представила спектакль «Золушка».

- Сентябрь для «Астана Опера» – действительно насыщенный месяц, потому что уже через несколько дней мы представим вниманию жителей и гостей столицы премьеру балета «Сильфида». Это очень интересная удивительная постановка. Очень сложная для солиста, но простая для восприятия, - рассказал педагог-репетитор «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков.

Балет «Сильфида» – один из символов романтического балета. Он занимает особое место в истории балета. Первая премьера состоялась в Париже в 1832 году. По ходу брифинга, стало известно, что первоначальная версия балета была утеряна, поэтому в Астане 29-30 сентября, а также 1 и 3 октября будет показана обновленная версия либретто Адольфа Нурри, хореография Августа Бурнонвиля (1836) в редакции Эльзы-Марианны фон Розен.

Также сотрудники театра в рамках работы над новым проекта под названием Бала-театр готовятся презентовать первую национальную детскую оперу «Камбак Шал» Ж. Дастенова.

Среди активно развивающихся направлении в «Астана Опера» есть и гастроли. Они уже успели выступить на сцене в столице Грузии Тбилиси. Сейчас ведутся переговоры о гастролях балетной труппы в «Дубай опера», где планируется представить в декабре «Щелкунчика».