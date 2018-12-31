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В «Астана опера» предупредили о мошенническом сайте, продающем билеты на постановки театра

31 Декабря 2018 17:51 74
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В «Астана опера» предупредили о мошенническом сайте, продающем билеты на постановки театра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Интернете появился мошеннический сайт по продаже поддельных билетов на спектакли и концерты ГТОБ «Астана опера», передает МИА «Казинформ».

В театре сообщили, что жертвами мошенников уже стали жители столицы, которые приобрели билеты на ложном сайте https://astana-opera.kz/. Руководство «Астана опера» призвало всех быть бдительными и выкупать билеты на официальном сайте театра: http://astanaopera.kz/.

«Сейчас принимаются срочные меры по выявлению владельцев ложного сайта с дальнейшими действиями, направленными на стабилизацию сложившейся ситуации в соответствии с законодательством», - подчеркнули в дирекции. 

Отметим, что интерес к оперному и балетному искусству растет с каждым годом, и все представления Государственного театра оперы и балета «Астана опера» проходят с большими аншлагами.   

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Культура,
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