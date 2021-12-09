В «Астана Опера» поселился робот

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видео с роботом, созданным по образу куклы из популярного корейского сериала «Игра в кальмара», стало вирусным в социальных сетях. Его создатель – администратор систем автоматизации «Астана Опера» Бауыржан Акбараков поделился подробностями разработки устройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

– Интерес к робототехнике появился давно, – говорит Бауыржан. – Начинал с несложных устройств, а активно увлекся этим занятием лет 5-6 назад. Этот робот довольно сложный проект, который был реализован за 2 года в свободное от работы время. Если, конечно, этим заниматься постоянно, то можно было уложиться в 3-4 месяца.

Изначально Бауыржан вынашивал мысли сделать робота-шахматиста, роботизированную домбру или балансирующего робота, который и был сооружен впоследствии. «Кукла» передвигается на двух колесах, так как за основу был взят гироскутер, и при этом не падает, соблюдая равновесие.

Робот не обладает искусственным интеллектом, он не отвечает на вопросы и не может поддержать беседу, однако благодаря управлению с помощью пульта, способен воспроизводить человеческую речь с наложением 12 голосовых эффектов. Глаза устройства выполняют функцию камер, передавая запись на пульт и сохраняя все увиденное на карту памяти.

– Передо мной не стояла цель, чтобы он мог говорить или отвечать на вопросы самостоятельно. Подобные технологии достаточно сложные, – говорит мастер. – Мне хотелось, чтобы он устойчиво передвигался, соблюдая баланс. Без подзарядки аккумуляторов механизм способен ехать около 7-8 часов.

Интересен тот факт, что изначально робот был «мужского» пола, но на волне всемирной популярности сериала приобрёл внешность куклы из «Игры в кальмара». Кстати говоря, чтобы нарядить свое изобретение, Бауыржан купил швейную машинку и самостоятельно сшил для «куклы» костюм: желтую футболку и оранжевый сарафан.

Мечта Бауыржана заключается в том, чтобы робот однажды принял участие в детском спектакле на сцене Камерного зала им. Куляш Байсеитовой.

В последующем создатель машины планирует поменять образ «подопечного», продолжить снимать новые ролики с его участием и размещать их в социальных сетях.