В «Астана Опера» готовят грандиозную премьеру года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в Нур-Султане состоится опера Дж. Верди «Дон Карлос». Грандиозная премьера пройдет 11 и 13 октября на сцене Большого зала «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Дирижер-постановщик – прославленный и востребованный в мире маэстро Алан Бурибаев, режиссер-постановщик спектакля – знаменитый итальянский режиссер Давиде Ливермор. Авторами костюмов стали известные театральные художники – Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. Сценография – Кристиана Пикко. Премьера пройдет при содействии Министерства культуры и спорта РК.

«В репертуаре театра «Астана Опера» это третья опера Дж. Верди. Нашу афишу уже украшают такие замечательные оперы этого великого итальянского композитора, как «Травиата», «Аида». «Дон Карлос» – монументальная, сложная в исполнении, но доступная в восприятии опера. Нет сомнений, что спектакль будет зрелищным, потому что сама музыка – яркая и насыщенная историческими образами. К постановке «Дона Карлоса» театры обращаются не так часто, потому что опера требует большого состава высокопрофессиональных певцов. В труппе «Астана Опера» сильные солисты - ведущие сопрано, теноры, баритоны и басы. Все они уже приступили к репетициям», - рассказал директор ГТОБ «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.





Опера «Дон Карлос» выделяется из всего контекста творчества Дж. Верди, но остается одним из самых великих творений, выходивших из-под его пера. Она знаменует поворот в художественном творчестве композитора. Музыку этого полотна характеризует гениальная простота и звучность с богатыми мелодическими оборотами. В настоящее время французская и итальянская версии оперы не сходят со сцен ведущих театров мира.









Согласно либретто, в 1556 году император Карл V отрекается от престола и удаляется на покой в монастырь Св. Иеронима в Юсте. Корона Испании переходит к его сыну Филиппу II. Чтобы упрочить хрупкий мир с давним врагом Испании – Францией, Филипп берет в жены невесту своего собственного сына Дона Карлоса, французскую принцессу Елизавету Валуа.









Заглавную партию Дона Карлоса готовит Медет Чотабаев; партию Филиппа в разные дни исполнят Евгений Чайников и Барсег Туманян; Родриго – Сундет Байгожин, Талгат Мусабаев; Инквизитор - Болат Есимханов, Михаил Гужов (Геликон-Опера); Елизаветта – Майра Мухамедкызы, Жаннат Бактай; Эболи - Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская; Монах – Жанат Шыбыкбаев, Шынгыс Расылхан и многие другие.

Спектакли пройдут при участии симфонического оркестра и хора «Астана Опера».