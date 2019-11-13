В «Астана LRT» попросили коммунальные службы изменить порядок уборки снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «Астана LRT» обратились с просьбой к коммунальным службам города по рациональному распределению снегоуборочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Со своей стороны, вносим предложение, чтобы работы проводились в первую очередь на самых загруженных участках дорог. Чтобы очищали от снега остановочные карманы», - порекомендовали в организации.

Кроме того, в «Астана LRT» попросили в 8-9 часов утра проводить снегоуборочные работы на периферийных и незагруженных участках дорог, а также в ут ренний час пик не убирать снег на самых загруженных участках.

Напомним, городские службы задействовали в уборке снега более тысячи единиц спецтехники и 1749 дорожных рабочих.