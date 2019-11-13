Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
В «Астана LRT» попросили коммунальные службы изменить порядок уборки снега
13 Ноября 2019 11:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «Астана LRT» обратились с просьбой к коммунальным службам города по рациональному распределению снегоуборочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.
Новости по темеКак убирают снег в Нур-Султане Спецтехнику на случай снежных заносов проверяют в СКО Как районные акиматы столицы ведут подготовку к зимнему периоду
«Со своей стороны, вносим предложение, чтобы работы проводились в первую очередь на самых загруженных участках дорог. Чтобы очищали от снега остановочные карманы», - порекомендовали в организации.
Кроме того, в «Астана LRT» попросили в 8-9 часов утра проводить снегоуборочные работы на периферийных и незагруженных участках дорог, а также в ут ренний час пик не убирать снег на самых загруженных участках.
Напомним, городские службы задействовали в уборке снега более тысячи единиц спецтехники и 1749 дорожных рабочих.
Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Как будут бороться с пробками в столице, рассказали в акимате
- Убийство супруги из ревности: к 11 годам приговорили столичного жителя
- Уникальные коллекции казахстанских нумизматов представлены в Нур-Султане
- Какие инвестпроекты одобрили в акимате столицы
- Определены лучшие IT-проекты по развитию туризма в столице
- 11 лет колонии за хранение героина получил мужчина в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047