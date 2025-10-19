В Ащыбулаке под Талдыкорганом устраняют аварию на водопроводе

Видео с места происшествия распространили местные жители в социальных сетях. По их словам, они уже несколько дней остаются без воды и вынуждены носить её из соседнего микрорайона Коктал. Люди обратились к коммунальным службам с просьбой как можно скорее восстановить водоснабжение.

В свою очередь, в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» сообщили, что заявка на утечку воды по данному адресу поступила 14 октября.

— Аварийной бригадой ГГКП «Жетысу Водоканал» совершен выезд на место, произведена откачка воды, абонент временно отключен на водомерном узле. Установлено, что причиной утечки стал перелом эксцентрика, в результате чего возле колодца произошло проседание грунта, — сообщили в ведомстве.

По данным коммунальщиков, на линии подача воды восстановлена. Отключен только один абонент, где требуется замена прибора учёта. Его уведомили.

В «Жетысу Водоканал» также уточнили, что подсыпка грунта на месте просадки будет выполнена до 25 октября 2025 года.

Дачный массив Ащыбулак расположен вблизи Талдыкоргана и административно относится к областному центру.

