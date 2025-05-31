В Ашхабаде откроется Региональный центр климатических технологий под эгидой ООН
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе первого саммита «Центральная Азия — Италия» в Астане выдвинул инициативу по созданию в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий под эгидой ООН, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Одной из перспективных сфер для совместной работы является водородная энергетика. Как известно, в ближайшие десятилетия природный газ останется доминирующим источником получения водорода. Здесь мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с итальянскими партнерами, — отметил Президент Туркменистана.
Он также обратил внимание на вопросы транспортной логистики. По его словам, в условиях трансформации мировых транспортных маршрутов Туркменистан заинтересован в участии в новой конфигурации коридора по маршруту Азия — Европа.
— Хотел бы также обозначить нашу инициативу по созданию в Ашхабаде регионального центра климатических технологий под эгидой ООН, — объявил Сердар Бердымухамедов.