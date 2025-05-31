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    19:14, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Ашхабаде откроется Региональный центр климатических технологий под эгидой ООН

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе первого саммита «Центральная Азия — Италия» в Астане выдвинул инициативу по созданию в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий под эгидой ООН, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Ашхабаде откроется Региональный центр климатических технологий под эгидой ООН
    Фото: Акорда

    — Одной из перспективных сфер для совместной работы является водородная энергетика. Как известно, в ближайшие десятилетия природный газ останется доминирующим источником получения водорода. Здесь мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с итальянскими партнерами, — отметил Президент Туркменистана.

    Он также обратил внимание на вопросы транспортной логистики. По его словам, в условиях трансформации мировых транспортных маршрутов Туркменистан заинтересован в участии в новой конфигурации коридора по маршруту Азия — Европа.

    — Хотел бы также обозначить нашу инициативу по созданию в Ашхабаде регионального центра климатических технологий под эгидой ООН, — объявил Сердар Бердымухамедов.

    Теги:
    Сердар Бердымухамедов Климат ООН Туркменистан
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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