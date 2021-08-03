РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:53, 02 Август 2021 | GMT +6

    В «АрселорМиттал Темиртау» более половины работников привились от коронавируса

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шахтёрские коллективы «АрселорМиттал Темиртау» привиты от КВИ на 48%, металлурги – на 69%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лидером в вакцинации стал железорудный департамент (ТОО «Оркен») с показателем 79% вакцинированных от общего числа сотрудников, а в Лисаковском филиале привились более 91% работников.

    Как дополнительный бонус руководство компании приняло решение поощрять персонал всех департаментов, вакцинировавшийся в числе первых. Тот, кто пройдёт полный курс вакцинации до 30 сентября, получит премиальные в размере 10 тысяч тенге.

    Кроме того, подготовлены премии для бригад, где более 80% работников полностью вакцинируются. Бригады ремонтных смен, в которых может быть до 45 человек, получат денежное вознаграждение в размере 300 тысяч тенге, а бригады технологических смен, состав которых до 16 человек, – 150 тысяч тенге.

    Напомним, компания «АрселорМиттал Темиртау» ещё на старте вакцинации открыла на базе здравпунктов своих предприятий прививочные кабинеты. Металлурги и горняки одними из первых начали получать прививки на рабочих местах.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!