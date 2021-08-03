В «АрселорМиттал Темиртау» более половины работников привились от коронавируса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шахтёрские коллективы «АрселорМиттал Темиртау» привиты от КВИ на 48%, металлурги – на 69%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лидером в вакцинации стал железорудный департамент (ТОО «Оркен») с показателем 79% вакцинированных от общего числа сотрудников, а в Лисаковском филиале привились более 91% работников.

Как дополнительный бонус руководство компании приняло решение поощрять персонал всех департаментов, вакцинировавшийся в числе первых. Тот, кто пройдёт полный курс вакцинации до 30 сентября, получит премиальные в размере 10 тысяч тенге.

Кроме того, подготовлены премии для бригад, где более 80% работников полностью вакцинируются. Бригады ремонтных смен, в которых может быть до 45 человек, получат денежное вознаграждение в размере 300 тысяч тенге, а бригады технологических смен, состав которых до 16 человек, – 150 тысяч тенге.

Напомним, компания «АрселорМиттал Темиртау» ещё на старте вакцинации открыла на базе здравпунктов своих предприятий прививочные кабинеты. Металлурги и горняки одними из первых начали получать прививки на рабочих местах.

