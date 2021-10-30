В Армении с первого ноября вводится обязательный масочный режим на открытом воздухе

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении приняло решение повторно ввести обязательный масочный режим на открытом пространстве из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавирусного заболевания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Armenpress.

Согласно поправке к приказу министра здравоохранения РА в целях снижения риска распространения коронавирусной болезни, с первого ноября ношение маски является обязательным при выходе из жилой зоны на открытых общественных территориях.

«Чтобы снизить риск распространения коронавирусной болезни, с 1 ноября необходимо носить маски в общественных открытых местах», - отмечается в сообщении Минздрава.

Обязательный масочный режим, как указывается в релизе, не касается детей в возрасте до пяти лет. Также, согласно указу, во время протокольных мероприятий с участием президента, католикоса, премьер-министра, спикера парламента, главы Конституционного суда и председателя Высшего судебного совета масочный режим является необязательным.

«Исключение не касается обслуживающего персонала и журналистов», - сказано в сообщении Минздрава.

Ситуация с распространением коронавируса в Армении крайне напряженная, из-за резкого увеличения числа заразившихся в больницах практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализации. Число заразившихся коронавирусом в стране за прошедшие сутки выросло на 2 096, от осложнений умерли 43 человека.