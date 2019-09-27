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вчера 22:17
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вчера 20:28
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В Аркалыке - новый аким
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В Аркалыке назначен новый аким. Его коллективу представил глава региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами городского маслихата представил местному активу нового акима Кайрата Абишева.
Кайрат Тынымбаевич родился в 1969 году в селе Тимофеевка Аулиекольского района Костанайской области. Ранее он занимал должность акима Узункольского района Костанайской области.
Абишев сменил на посту Эльдара Кузенбаева , который возглавлял Аркалык чуть более года. О том, куда будет направлен Э. Кузенбаев, пока неизвестно.
На этой неделе в Костанайской области произведён ряд кадровых перестановок. Чуть ранее назначены новые акимы в Мендыкаринском и Узункольском районах .
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