В Аркалыке - новый аким

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В Аркалыке назначен новый аким. Его коллективу представил глава региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами городского маслихата представил местному активу нового акима Кайрата Абишева.





Кайрат Тынымбаевич родился в 1969 году в селе Тимофеевка Аулиекольского района Костанайской области. Ранее он занимал должность акима Узункольского района Костанайской области.

Абишев сменил на посту Эльдара Кузенбаева , который возглавлял Аркалык чуть более года. О том, куда будет направлен Э. Кузенбаев, пока неизвестно.





На этой неделе в Костанайской области произведён ряд кадровых перестановок. Чуть ранее назначены новые акимы в Мендыкаринском и Узункольском районах .