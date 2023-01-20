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В архивах Германии обнаружили секретные документы касательно космодрома Байконур

20 Января 2023, 19:58
В архивах Германии обнаружили секретные документы касательно космодрома Байконур

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Национального архива РК Сагила Нурланова проинформировала о ценных документах, привезенных в страну в прошлом году из зарубежных архивов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году сотрудники республиканского архива посетили с рабочим визитом 14 стран. Из этих стран они привезли около 7 тысяч ценных документов. В архивах Германии обнаружены этнографические отчеты исследователей Австро-Венгерской империи, результаты исследовательских поездок в Среднюю Азию, в архивах Штази найдены документы касательно космодрома Байконур, которые признаны секретными. В Российском государственном историческом архиве найдены переписки казахских султанов начала XVIII- XIX веков с представителями императорской администрации», - сказала на заседании коллегии глава Национального архива.

По ее словам, из Османского архива Стамбула привезли книги, в которых собраны сведения о казахских землях XIX-XX веков.

«Уникальные сведения найдены в архиве Татарстана. Обнаружены документы и протоколы съезда мусульман, а в работе съезда принимали участие Алихан Бокейханов, Бахытжан Каратаев и другие представители казахской интеллигенции», - добавила Сагила Нурлановна.


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