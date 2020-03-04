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В Аргентине зарегистрировали  первый случай заражения коронавирусом

4 Марта 2020 09:00
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В Аргентине зарегистрировали  первый случай заражения коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Аргентины сообщило о первом случае заражения коронавирусом Covid-19 на территории страны. Вирус диагностирован у 40-летнего мужчины, прилетевшего в воскресенье из Милана прямым рейсом авиакомпании Alitalia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Buenos Aires Times.

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Мужчина также побывал в Испании и Венгрии. По прибытии в страну у него не было никаких симптомов заболевания, передает канал TN news channel.

Вечером в воскресенье у мужчины поднялась температура, появились симптомы заболевания. Его поместили на карантин в частную клинику в Буэнос-Айресе. Филиал сети медицинских испытательных лабораторий Malbran подтвердил случай заражения.

Правительство было уведомлено о пассажирах, которые сидели рядом с этим человеком в самолете, и, как сообщают местные органы, их обследуют.

Карла Виззоти, сотрудник Министерства здравоохранения, отметила в понедельник, что раннее обнаружение вируса COVID-19 очень важно. 89 000 случаев заражения вирусом и более 3000 смертей были зарегистрированы по всему миру. Случаи заболевания также подтверждены в других странах Южной и Северной Америки: США (89 случаев), Канада (24), Эквадор (6), Мексика (5), Бразилия (2) и Доминиканская Республика (1).


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