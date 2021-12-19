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В Аргентине открыли улицу имени Абая и площадь «Республика Казахстан»

19 Декабря 2021 15:42
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В Аргентине открыли улицу имени Абая и площадь «Республика Казахстан»

РОСАРИО. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан Посол Казахстана в Бразилии и по совместительству в Аргентине Болат Нусупов принял участие в официальной церемонии открытия улицы имени казахского поэта, мыслителя и основоположника национальной литературы Абая Кунанбайулы, а также площади «Республика Казахстан» в аргентинском городе Росарио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В своем выступлении Посол Б.Нусупов подчеркнул важность реализации инициатив руководства страны по сохранению национального самосознания, собственного культурного кода и продвижению культурных достижений, в том числе за рубежом. При этом была особо отмечена роль Абая в развитии казахской культуры и важность его наследия для современного общества в контексте статей Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» и «Абай – духовный реформатор».

В свою очередь, Почетный консул Казахстана в Росарио Густаво Гутиерес отметил огромное значение, которое народ Казахстана придает личности Абая и он имеет такую же ценность для мировой культуры, как Шекспир, Гёте, Пушкин или Мольер. В этой связи Г.Гутиерес подчеркнул, что открытие улицы Абая даст дополнительную возможность аргентинцам ознакомиться с историей и обычаями казахского народа.

Мероприятия прошли в рамках побратимских отношений между городами Алматы и Росарио, установленных меморандумом, подписанным в ноябре 2019 года.


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#МИД РК   #Абай   #30 лет Независимости  
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