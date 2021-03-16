В аптеки  Алматы начали поставлять «Кардиомагнил»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «Кардиомагнил» начали поставлять в аптеки Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил координатор по лекарственному обеспечению города Алматы, председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, 21 января текущего года вступили в силу изменения к приказу по предельным оптовым и розничным ценам, которыми утверждены новые предельные цены на препараты «Кардиомагнил» 150мг №100 и «Кардиомагнил» 75 мг №100 для оптовой реализации в размере 1 166 (одна тысяча сто шестьдесят шесть) тенге и 884 (восемьсот восемьдесят четыре) тенге соответственно.

«Как мы уже говорили, данное изменение вызвало временные трудности с поставкой некоторых препаратов в аптечные сети по всему Казахстану, в связи с необходимостью проведения переоценки остатков, переподписания договоров с оптовыми дистрибьюторами и розничными сетями. В частности, были временные перебои с поставками препарата «Кардиомагнил». Но в аптеках города имелись другие препараты с таким же международным непатентованным наименованием «Ацетилсалициловая кислота». Это такие лекарства как Тромбопол НЕО, Асс тромбин, Тромбо АСС и другие», - рассказал в ходе онлайн-брифинга координатор по лекарственному обеспечению города Алматы, председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров.

По его словам, поставщиком «Кардиомагнила» в Казахстан является дочерняя организация производителя ТОО ДО «Нижфарм».

«Нами получено официальное подтверждение от компании, что ими на сегодня импортировано и имеется в наличии около 1 млн. упаковок этого препарата и их готовность поставлять его в полном соответствии с утвержденными в РК предельными оптовыми ценами оптовым поставщикам по всему Казахстану. Компания уже осуществила отгрузку поставщикам для последующей поставки в аптеки республики, включая аптеки города Алматы», - уточнил спикер.

На сегодня районные акиматы города осуществляют систематический мониторинг наличия лекарственных средств в 375 аптеках города по 22 основным позициям, входящим в протокол лечения Ковид-19.

В частности, такие оптовые компании как Эмити, Зерде уже получили около 11 тысяч упаковок «Кардиомагнил» в соответствии с новыми предельными ценами и поставляют их в аптеки города Алматы для розничной реализации.

Ранее сообщалось, как в период пандемии развивалась ситуация на лекарственном рынке Алматы.