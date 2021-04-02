В апреле в Алматы развернут 250 пунктов вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев ответил, когда в мегаполисе начнется массовая вакцинация населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима города, уже в апреле планируется развернуть 250 пунктов вакцинации. В том числе в крупных торговых объектах.

Управление общественного здравоохранения возьмет обязательства по обеспечению данных пунктов вакцинации необходимым медоборудованием и специалистами. А расчет финансовых затрат проведет Управление стратегии и бюджета акимата Алматы.

Кроме того, бизнес-сообщество окажет поддержку по транспортировке, хранению, предоставлению помещений и организации прививочных пунктов на безвозмездной основе.

На онлайн-пресс-конференции Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в случае массовой вакцинации от коронавируса количество людей, способных заражать, резко сократится. Соответственно, циркуляция вируса резко уменьшится.

Б. Сагинтаев сообщил, что сегодня в город поступило 21 850 доз вакцины против коронавирусной инфекции. С апреля по май Алматы получит дополнительно порядка 750 тысяч доз вакцины – по 250 тысяч доз ежемесячно.

Аким мегаполиса добавил, что в целом вакцинация даст возможность вернуться к привычному образу жизни и позволит постепенно смягчить карантинные ограничения. Вакцина — это самая надежная, эффективная мера профилактики заболевания, то есть вакцина не лечит, а защищает.



