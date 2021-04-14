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    17:07, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    В апреле увеличилось количество тестирования на Covid-19 до 48 тысяч в сутки – Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В разрезе регионов сегодня в стране развернуто 31 219 коек, занятость койко-мест составляет 40%. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 48 тысяч в сутки, что составляет 41 % от общей суточной мощности по всей стране. Во всех регионах применяются ограничительные меры согласно критериям», - проинформировал вице-министр здравоохранения.

    В разрезе регионов сегодня в стране развернуто 31 219 коек, занятость составляет 40 %. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах сегодня составляет порядка 2800 коек, занятость - порядка 26%.

    Ранее первый вице-министр сообщал о том, что Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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