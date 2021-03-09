В  АО «НК «ҚТЖ» претворяют  в  жизнь  проекты  в рамках программы трансформации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления по корпоративному развитию и HR АО «НК «ҚТЖ» Cерик Абденов посетил Центр управления движением поездов в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Центр управления движением поездов» – один из главных проектов цифровой трансформации АО «НК «ҚТЖ». Он предусматривает покрытие участков магистральной сети современной системой диспетчеризации на микропроцессорах, позволяющей дистанционно, посредством оптоволоконной линии связи, управлять устройствами железнодорожных станций на больших расстояниях, заменить аналоговое громоздкое оборудование центральных пунктов железнодорожной связи на современное цифровое.

В рамках проекта создан пилотный региональный полигон в Актобе, который был запущен в сентябре прошлого года. Он объединил диспетчерские центры пяти отделений западного региона - Актобе, Атырау, Мангистау, Уральск, Кызылорда.

На сегодняшний день специалисты Центра успешно обеспечивают оперативное централизованное управление движением поездов по всему Западному региону.

Серик Абденов осмотрел полигон, рабочие места поездных диспетчеров, а также ознакомился с условиями проживания работников, передислоцировавших в Актобе из Уральска, Атырау, Мангыстау и Кызылорды.

Передислокация диспетчерских кругов проходила поэтапно. Работники, согласившиеся на переезд в город Актобе, получили статус «приглашенного работника», который дал им право на получение выплаты при переезде, аренде жилья, провозе багажа и проезде на новое место работы. Если при переводе работник терял в заработной плате, то ему была сохранена средняя заработная плата по прежней должности за 1 год. Кроме того, проведены организационные мероприятия по прописке передислоцированных работников в городе Актобе, устройству их детей в дошкольные и школьные учреждения и т.д.

В рамках рабочей поездки в Актобе Серик Абденов также посетил железнодорожные предприятия региона и провел встречи с коллективами дистанции сигнализации и связи, дистанции пути и дистанции электроснабжения.

Он разъяснил работникам ключевые моменты программы «Цифровая трансформация» и рассказал о проектах, направленных на повышение экономической эффективности предоставляемых услуг, совершенствование бизнес-процессов, цифровизацию и автоматизацию деятельности компании.

«Реализация проектов позволит оптимизировать расходы, обеспечить финансовую устойчивость, повысить стоимость и инвестиционную привлекательность компании. Это, в свою очередь, даст возможность повысить оплату труда работникам», - отметил Серик Абденов.

В результате реализации проектов программы трансформации с 2021 по 2025 годы ожидается получение чистых выгод в размере не менее 100 млрд тенге.